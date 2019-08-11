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وقال موفد "سبوتنيك" إلى ريف إدلب أن قوات الجيش السوري تمكنت من السيطرة على مدينة الهبيط الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي بعد معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة في المنطقة.
© AFP 2019 / Mohammad Al-Hussein
وأشار المصدر إلى تكفل الطيران الحربي السوري الروسي بتدمير أعتدة "النصرة" من دبابات وآليات وقوافل إمداد، وعلى الأخص خطوط الإمداد التي تمر عبر شبكة الأنفاق التي تصل بين الهبيط وخان شيخون.
وتابع المصدر أن الاشتباكات العنيفة داخل المدينة أدت لمقتل ما يزيد عن 60 مسلحا من جنسيات عديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر مراسل "سبوتنيك": مدينة الهبيط في قبضة الجيش السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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