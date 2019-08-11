وكالة: وفاة موظف آخر تابع للأمم المتحدة في هجوم بنغازي

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ونقلت "رويترز" عن مسعفين قولهم "إن موظفا آخر من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا توفي اليوم السبت متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم بسيارة ملغومة في بنغازي بشرق البلاد ليصل العدد الإجمالي لقتلى أفراد المنظمة الدولية في الهجوم إلى ثلاثة.
© REUTERS / TIKSA NEGERI
وأفاد مصدر بالمركز الطبي بمنطقة بالعون، القريبة من الهواري، لوكالة "سبوتنيك"، بـ "وصول عدد 2 قتيل وجرح 10 أشخاص، من بينهم طفل، إثر الانفجار الذي وقع أمام أحد محل أركان للمواد الغذائية في منطقة الهواري، غربي المدينة".
واطلع صحفي من "رويترز" موجود في مستشفى ببنغازي على قائمة باسمي القتيلين، اللذين يعملان لدى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.
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