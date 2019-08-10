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الصخور المتساقطة توقف حركة المرور بعقبة الصماء في عسير.. و«النقل» يتدخل (فيديو وصور)

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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جدة - محمد واص -عسير:

تسببت الصخور المتساقطة من الجبال اليوم في تعطل الحركة المرورية بعقبة الصماء في عسير، فيما باشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير أعمال الصيانة في المواقع المتضررة من العقبة بعد الانهيارات المتعددة وتساقط الصخور بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على المنطقة.

وسخَّر فرع الوزارة كافة طاقاته من معدات وكوادر بشرية لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة في المواقع المتضررة وفتح الطريق بالكامل للمواطنين وإعادة حركة السير بصورة طبيعية

الجدير بالذكر أن أعمال الصيانة لا تزال جارية حتى الآن بسبب استمرار هطول الأمطار، وتواجد المعدات تحسباً لأي انهيار قد يحدث لا قدر الله.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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