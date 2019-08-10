شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تعلن مواعيد صلاة عيد الأضحى في جميع مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع مناطق المملكة. ويحتفل المسلمون في جميع بقاع العالم بعيد الأضحى المبارك غدا الأحد ، ويؤدون صلاة العيد مع مراعاة فارق التوقيت لكل دولة ومنطقة ، ويؤدي المواطنون والمقيمون في المملكة صباح الغد صلاة العيد في الرياض الساعة 5.40، وفي مكة المكرمة الساعة 6.04، وفي المدينة المنورة الساعة 5.33، وفي الشرقية الساعة 5.19، تبعاً لاختلاف مواعيد الصلاة من منطقة لأخرى. Advertisements

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