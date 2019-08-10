شكرا لقرائتكم لبنان: مركز الملك سلمان يقدّم كسوة العيد لـ337 طفلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 10 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 10 أغسطس 2019 / 23:36

أعلن "مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية في لبنان"، تسليم 337 طفلا يتيما ومحتاجا من مدينة طرابلس وعكار، كسوة العيد "من اختيارهم في إحدى المحال التجارية في محافظة الشمال"، وذلك في إطار مشروع "كساء فرحتكم فرحتنا" لعيد الأضحى، الذي يواصل المركز تنفيذه بالتعاون مع "جمعية الأيادي البيضاء".







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