التحالف العربي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في عدن

وأوضح تركي المالكي أن الوقف الفوري يبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة، بعد منتصف هذه الليلة، وتؤكد أنها ستستخدم القوة العسكرية ضد كل من يخالف ذلك. وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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