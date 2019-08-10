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ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد اعتبر أن "عيد الأضحى المبارك يرمز إلى التضحية والصبر والفداء والصمود والإيمان".
© Sputnik . Khalil Kanaan
وأردف الوزير السوري أن "دين الإسلام هو دين التسامح والحوار والأخلاق الحميدة ومن يمارس التطرف والإرهاب والقتل والتخريب والتدمير لا ينتمي إلى الإسلام".
وتابع السيد "مع إشراق عيد الإسلام الأكبر وما يضفيه على قلوبنا من مشاعر الأخوة والتعاون التي تحتم علينا جميعاً أن نكون على قلب رجل واحد ويداً واحدة ندعو الله تعالى أن يحفظ سوريا وشعبها وقائدها وأن تستعيد أمتنا طريق العزة والتقدم والازدهار".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف السوري: "عيد الأضحى" يعمق إيماننا بتقديم الغالي والنفيس للوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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