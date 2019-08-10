دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تستعد للإعلان الرسمي عن مستشعر بدقة 108ميجا بيكسل في 12 من أغسطس ظهر على التقنية بلا حدود.

نشرت العملاق الكوري إعلان تشويقي مؤخراً للإعلان عن مؤتمرها القادم في 12 من أغسطس، والذي تقدم فيه إصدارها الجديد من مستشعر ISOCELL بدقة 108 ميجا بيكسل.

تنتقل العملاق الكوري سامسونج إلى مستوى جديد في مستشعرات كاميرة الهواتف الذكية، حيث تستعد في 12 من أغسطس لإطلاق مستشعر ISOCELL الجديد المميز بدقة 108 ميجا بيكسل، والذي يأتي بميزة فلاتر Quad Bayer.

وتأتي ترقية سامسونج الجديدة في مستشعرات كاميرة الهواتف الذكية في الوقت الذي تستعد فيه كلاً من Realme وRedmi لإطلاق أول الهواتف الذكية المميزة بمستشعر 64 ميجا بيكسل، بينما تأتي الترقية الأكثر تطوراً في إصدار من هواتف شاومي، حيث أكدت العملاق الصيني على دعم أحد إصداراتها المميزة لاحقاً بمستشعر 108 ميجا بيكسل.

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أيضاً في الوقت الذي تشير بعض التوقعات إلى أن أول الهواتف المميزة بمستشعر سامسونج الجديد ستصل إلى الأسواق في 2020، إلا أن شاومي تستعد بالفعل لإطلاق هاتفها المميز Mi Mix 4، لذا قد نشهد إنطلاق أول هاتف بمستشعر 108 ميجا بيكسل هذا العام.

يذكر أن مستشعر سامسونج ISOCELL الجديد المميز بدقة 108 ميجا بيكسل يأتي ليدعم إنتاج صور بدقة 27 ميجا بيكسل، لذا نترقب الترقية القادمة في مستشعرات Quad Bayer التي تضيف آداء جديد في الهواتف الذكية قريباً.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تستعد للإعلان الرسمي عن مستشعر بدقة 108ميجا بيكسل في 12 من أغسطس ظهر على التقنية بلا حدود.