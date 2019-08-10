اعتداء إسرائيلي على مسن فلسطيني جنوبي الضفة

أيسر العيس/الخليج 365

أصيب فلسطيني برضوض في أنحاء جسمه، إثر اعتداء جنود ومستوطنين إسرائيليين، مساء السبت، في البلدة القديمة بالخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شاكر الزرو التميمي (70 عاما)، لمراسل الخليج 365، إنه كان يرعى أغنامه في أرضه الملاصقة لمستوطنة "خافات جال"، قبل أن يتعرض لاعتداء على يد جنود ومستوطنين إسرائيليين.

وأوضح أن المعتدين حاولوا منعه من الرعي في الأرض، بحجة أنها مصادرة، لكنه رفض ذلك، كونه يملك أوراقا تثبت ملكيته لها.



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وأكد التميمي أن هناك اعتداءات يتعرض لها سكان المنطقة بين فترة وأخرى، وفي أحيان كثيرة يتدخل الجيش لتوفير الحماية للمستوطنين.



ويسكن في البلدة القديمة بالخليل نحو 400 مستوطن متطرف في 4 بؤر استيطانية بحماية 1500جندي إسرائيلي، وخلال السنوات الماضية هجر نحو 1000 فلسطيني البلدة؛ نتيجة سياسة التضييق والإذلال والاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين والجيش.

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