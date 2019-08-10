الدفاع التركية: تحييد إرهابيين اثنين بغارة على شمال العراق

أنقرة/ يلدز نفين غوندوغموش/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد مسلحين اثنين من منظمة "بي كا كا" الإرهابية في غارة جوية بشمال العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن سلاح الجو أغار على مواقع المنظمة الانفصالية في منطقة غارا بشمال العراق.

وأضاف البيان أن الغارة جاءت بالتنسيق مع (غرفة عمليات) "عملية المخلب"، وأسفرت عن تحييد العدد المذكور.

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وفي 27 مايو/ أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.



ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.