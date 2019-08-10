قوات "الانتقالي" تتسلم قصر معاشيق آخر معاقل الشرعية في عدن‎

اليمن / عبدالله أحمد / الخليج 365

قال مصدر حكومي يمني أن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا تسلمت مساء السبت القصر الرئاسي في منطقة معاشيق بمدينة عدن (جنوب اليمن)، بعد تمكنها من إحكام قبضتها على أنحاء المدينة.

وتأتي سيطرة قوات الحزام على عدن بعد أيام من إعلان الإمارات انسحاب قواتها من اليمن وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من أبوظبي لإخلاء مسؤوليتها عن "تحرك مرتقب ومخطط له ضد حكومة هادي".

وأكدت المصدر للأناضول أن المجلس الانتقالي تسلم القصر الجمهوري، بعد انسحاب قوات الحماية الرئاسية التابعة للجيش اليمني، ما يعني تسليم آخر معاقل الشرعية في مدينة عدن، بعد 4 أيام من المواجهات المتقطعة بين الطرفين.

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واعتبرت الحكومة اليمنية على لسان وزير الاعلام معمر الارياني ما حدث في عدن بأنه "انقلاب آخر على الشرعية".

في حين قال نائب وزير الخارجية السفير محمد الحضرمي في تغريدات نقلها عنه حساب الوزارة على تويتر، إن "ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية، تلك المؤسسات التي جاء تحالف دعم الشرعية بهدف استعادتها ودعمها بعد انقلاب الحوثي عام 2014، وأكد أنه "لا شرعية بدون الشرعية".

والسبت سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، على معسكرات ومواقع تابعة للحرس الرئاسي في مدينة عدن، هي اللواء الأول واللواء الثالث واللواء الرابع حرس رئاسي ومعسكر بدر، كما اقتحمت منزل وزير الداخلية أحمد الميسري، الذي لم ترد أنباء عن مصيره.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.