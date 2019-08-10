القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
اعتقل جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي "الشاباك"، ليلة الجمعة - السبت، فلسطينيين اثنين، بشبهة قتلهما جنديا إسرائيليا، الخميس الماضي.
وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت": "سمح الشاباك بنشر معلومات بشأن اعتقال فلسطينيين اثنين في قرية بيت كاحل شماليّ مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بشبهة قتلهما الجندي دبير شوريك قرب بيت لحم، يوم الخميس الماضي".
وأوضحت يديعوت أحرنوت أنه تمّ اعتقال فلسطينيين آخرين بشبهة مساعدتهما المنفذين الرئيسيين لعملية الطعن.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاعتقال تمّ بدون مقاومة.
والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي عثوره على جثة جندي (18 عاما) مقتولا في منطقة مستوطنات غوش عتصيون، قرب بيت لحم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل.. اعتقال 4 فلسطينيين بتهمة قتل جندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.