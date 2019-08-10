إسرائيل.. اعتقال 4 فلسطينيين بتهمة قتل جندي

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اعتقل جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي "الشاباك"، ليلة الجمعة - السبت، فلسطينيين اثنين، بشبهة قتلهما جنديا إسرائيليا، الخميس الماضي.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت": "سمح الشاباك بنشر معلومات بشأن اعتقال فلسطينيين اثنين في قرية بيت كاحل شماليّ مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بشبهة قتلهما الجندي دبير شوريك قرب بيت لحم، يوم الخميس الماضي".

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وأوضحت يديعوت أحرنوت أنه تمّ اعتقال فلسطينيين آخرين بشبهة مساعدتهما المنفذين الرئيسيين لعملية الطعن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاعتقال تمّ بدون مقاومة.

والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي عثوره على جثة جندي (18 عاما) مقتولا في منطقة مستوطنات غوش عتصيون، قرب بيت لحم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.