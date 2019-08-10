ألمانيا.. تحقيقات في عشرات القضايا المتعلقة بخطابات كراهية

برلين/ الخليج 365

تجري السلطات بولاية "هيسن" الألمانية، تحقيقات في أكثر من 100 حالة تتعلق بتعليقات كراهية، وذلك عقب عملية اغتيال المسؤول الحكومي المحلي المحافظ، فالتر لوبكه، مطلع يونيو/حزيران الماضي، على يد مشتبه به ينتمي لليمين المتطرف.

ونقلت وكالة "د ب أ" الألمانية، السبت، عن متحدث باسم المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية (لم تسمه) في مدينة فيسبادن التابعة للولاية قوله إن "عدد تعليقات الكراهية على الإنترنت التي يُجرى التحقيق فيها بهذا الإطار تقدر بمئة تقريبا".

ويتولى التحقيق في هذه التعليقات، التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالواقعة، لجنة خاصة لدى المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية.

وبحسب بيانات المكتب، فإن تعليقات الكراهية التي ليست لها صلة بالواقعة، تختص بالتحقيق فيها مراكز الشرطة المحلية.

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وتتراوح الاتهامات المحتملة في إطار هذه التحقيقات بين الإهانة والتهديد وإثارة الفتن والتحريض العلني على ارتكاب جرائم.

وعقب الفحص الأولي للمكتب، تذهب الحالات إلى مكاتب الادعاء العام المختصة.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام في كاسل: "عُرضت حتى الآن أربع قضايا على المدعي العام في المدينة، وهي ثلاث قضايا ضد أشخاص مجهولي الهوية وقضية ضد شخص مشتبه في قيامه بالتحريض، ولا يزال يتعين التحقق من هويته".



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