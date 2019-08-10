التحالف الدولي يعلن مصرع جندي أمريكي شمالي العراق

العراق/ سرهاد شاكر/ الخليج 365

اعلن التحالف الدولي، السبت، عن مصرع جندي أمريكي خلال مرافقته لقوات الأمن العراقية ضمن عملية أمنية في محافظة نينوى.

وقال التحالف الدولي في بيان، إن جنديا أمريكيا يقدم المشورة لقوات الأمن العراقية قتل خلال مهمة، السبت، في محافظة نينوى بشمال البلاد.

وأضاف البيان: لقي جندي أمريكي حتفه في مهمة لقوات الأمن العراقية في محافظة نينوى بالعراق خلال تقديم المشورة ومرافقة القوات في عملية مزمعة".

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ولم يوضح التحالف إذا ما كان مقتل العسكري بسبب لغم أرضي أو اشتباك مباشر مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي.

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر / كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش" الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

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