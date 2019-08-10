- 1/2
- 2/2
وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة أن قوات الجيش السوري تمكنت من تفجير عربة مفخخة مع انتحاري بداخلها، وذلك قبل وصولها إلى هدفها على محور تل سكيك بريف إدلب الجنوبي الشرقي.
© Sputnik . Basel Shartuh
وبين المصدر أن تفجير العربة تم فور دخولها مسارها المكشوف على بعد 700 – 800 من نقاط الجيش قادمة من اتجاه بلدة التمانعة، مؤكدا أن تعزيزات عسكرية كبيرة دفع بها الجيش وبدأت بالتوافد إلى منطقة الاشتباكات على محور سكيك.
وفي السياق، نفذ الطيران الحربي السوري الروسي المشترك سلسلة من الغارات الجوية باتجاه مدينة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.
وتمكنت قوات الجيش السوري من أسقاط طائرة مسيرة تابعة للمجموعات المسلحة محملة بقنابل شديدة الانفجار على محور قرية (الجيسات) جنوب بلدة (الزكاة) جنوب إدلب.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يصطاد عربة مفخخة يقودها انتحاري ويسقط طائرة جنوب إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.