اخبار الخليج

الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وعبر الرئيس الفلسطيني خلال المكالمة عن تهنئته للملك بحلول عيد الأضحى المبارك. وذلك بحسب وكالة الأنباء "واس". 

وأعرب الملك سلمان عن شكره للرئيس الفلسطيني على التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية باليُمن والمسرات.

© AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye

وفي السياق نفسه، تلقى الملك سلمان، اتصالا هاتفيا مماثلا من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك وأعرب العاهل السعودي عن شكره له على التهنئة بهذه المناسبة السعيدة.

وتلقى الملك سلمان بن عبد العزيز أيضا اتصالاً هاتفيًّا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك، معربا له عن شكره.

وبدأت قوافل الحجاج في التوافد إلى صعيد عرفة لقضاء ركن الحج الأعظم، منذ فجر اليوم السبت، 10 أغسطس/آب.

Advertisements

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية مقطع فيديو يرصد توافد أعداد غفيرة من الحجاج إلى جبل عرفات، بعدما أمضى أغلبهم ليلتهم في منى، فيما يعرف بـ"يوم التروية".

وجهزت سلطات الحج آلاف المخيمات في عرفات لاستقبال الحجاج مع ضمان أدوات السلامة خاصة مع توافد، العدد الهائل من الحجاج إلى عرفات.

ويمضي الحجاج وقتهم في يوم عرفات، الذي يوافق التاسع من ذي حجة، في العبادة وذكر الله والتلبية.

وأعلن مدير الأمن العام السعودي، في وقت سابق من مساء أمس الجمعة، أن أكثر من مليون و100 ألف حاج إلى وصلوا إلى منى، وأن 100 ألف حاج وصلوا عرفات، فيما تبقى حدود 800 ألف حاج مرتب تصعيدهم صباح السبت إلى صعيد عرفات مباشرة.

ومن المقرر أن ينفر الحجاج بعد مغيب الشمس إلى مزدلفة، التي يبيتون فيها وسيجمعون الجمرات، التي سيلقونها يوم العيد، وخلال أيام التشريق، وعددها 3 أيام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا