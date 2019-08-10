إيران تعزي الحوثي بمقتل شقيقه: دليل ضعف المعتدين

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طهران - سبوتنيك. وقال موقع الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعث برسالة مواساة إلى قائد حركة أنصار الله في اليمن، معزيا فيها بمقتل شقيقه إبراهيم الحوثي".
© AP Photo / Hani Mohammed
وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، نعت يوم أمس الجمعة، إبراهيم بدر الدين الحوثي، الذي قتل على يد ما أسمته بـ"العدوان الأمريكي الإسرائيلي السعودي".
وأكدت الجماعة في بيان وصل "المسيرة نت" نسخة منه، صباح الجمعة، "أنها لن تتوانى في ملاحقة وضبط أدوات العدوان الإجرامية التي نفذت جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحوثي"، شقيق عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة.
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