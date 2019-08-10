وقالت وكالة "سانا" الرسمية السورية، أن "عشرات من عناصر ميليشيا "قسد" المدججين بالسلاح أقدموا أمس على اعتقال مدنيين في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي واقتادوهم إلى جهة مجهولة وسط حالة من الرعب بين الأهالي جراء إطلاق تلك العناصر النار بشكل عشوائي".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مظاهرات ضدها.. "قسد" تشن حملة اعتقالات في شرق الفرات السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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