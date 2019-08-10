داخلية غزة: تفرج عن 55 نزيلا بمناسبة عيد الأضحى

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أفرجت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة (تابعة لحركة حماس)، السبت، عن 55 نزيلاً حصلوا على قرار عفو بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال العميد فؤاد أبو بطيحان مدير عام مراكز الإصلاح والتأهيل، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "الإفراج تم عن 55 نزيلاً محكوماً ممن قضوا ثلثي المدّة في مراكز الإصلاح والتأهيل".

وأضاف: "قرار الإفراج يأتي بعد إثبات النزلاء لحسن السير والسلوك خلال فترة العقوبة التي قضوها، حيث حصلوا على عفو بناء على قرار لجنة مشتركة من كل من وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية".

يذكر أن حركة حماس تسيطر على قطاع غزة منذ حزيران/ يونيو 2007، بعد مواجهات مسلحة مع قوات السلطة الفلسطينية، عقب وقت قصير من فوز الحركة في الانتخابات التشريعية.

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