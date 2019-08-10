تركيا.. ضبط 49 مهاجرًا غير نظامي أثناء محاولتهم التسلل لليونان

موغلا/ درمش كنج/ الخليج 365

ضبطت فرق خفر السواحل التركي، السبت، 49 مهاجرًا غير نظامي في ولاية موغلا غربي البلاد أثناء محاولتهم التسلل إلى اليونان.

وأفادت مصادر أمنية للأناضول، أن فرق خفر السواحل ضبطت قاربًا سريعًا و6 قوارب مطاطية تحمل على متنها 49 شخصًا من جنسيات متعددة، قبالة سواحل قضائي "آقيارلر" و"حسين بورنو" بولاية موغلا.

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وأضافت المصادر أن المهاجرين غير النظاميين الذين جرى ضبطهم كانوا يحاولون التسلل إلى جزيرة "كوس" اليونانية بطرق غير نظامية.

ولفتت المصادر إلى أن المهاجرين غير النظاميين كانوا من حملة الجنسيات الفلسطينية، والسورية، والعراقية، وجنوب إفريقيا، وأنغولا، والكونغو، ونيجيريا، والسنغال، وبنغلاديش، وباكستان، وغانا، ونيبال.

وأشارت إلى أن المهاجرين نقلوا إلى مديرية الهجرة في موغلا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.