علي عويضة/ الخليج 365
قالت الخارجية اليمنية، السبت، إن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا نفذ انقلابا على الحكومة الشرعية في "عدن".
جاء ذلك في تصريح مقتضب لنائب وزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي، نشره حساب الوزارة على "تويتر".
وقال الحضرمي "ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن من قبل المجلس الانتقالي هو انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية".
وأضاف الحضرمي أن "تلك المؤسسات التي جاء تحالف دعم الشرعية بهدف استعادتها ودعمها بعد انقلاب الحوثي عام 2014.
وختم "الحضرمي" تعليقه بالقول "لا شرعية بدون الشرعية".
وسيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي السبت على أهم المعسكرات التابعة للحرس الرئاسي الموالي للحكومة الشرعية في اليوم الثالث من المواجهات بين الطرفين.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية اليمنية: "الانتقالي" المدعوم إماراتيا انقلب على الشرعية بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.