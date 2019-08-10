ليبيا.. حفتر يعلن قبول مقترح البعثة الأممية لهدنة خلال الأضحى

بنغازي/ جهاد نصر/ الخليج 365

أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود جيش شرق ليبيا قبولها بهدنة وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الأضحى بناء على مقترح لبعثة الامم المتحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مدينة بنغازي شرقي ليبيا للعميد أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم قوات حفتر التي تشن هجوما على العاصمة طرابلس.

وأضاف المسماري أن حفتر "أمر بوقف جميع العمليات الحربية في ضواحي طرابلس بدءا من اليوم السبت حتى الإثنين 12 أغسطس".وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، الجمعة، قبول مقترح وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس (غرب)، خلال أيام العيد.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق.

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وربط المجلس الرئاسي موافقته على الهدنة بأربعة ضوابط، هي: أن تشمل كافة مناطق الاشتباكات، وحظر نشاط الطيران (الحربي)، وعدم تحريك أية أرتال أو القيام بأي تحشيد، وأخيرًا أن تتولى البعثة الأممية ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أية خروقات.

وقال المبعوث الأممي الخاص بليبيا، غسان سلامة، في تصريح للأناضول نُشر الخميس الماضي، إن خطته لحل النزاع الليبي تمر عبر ثلاثة مراحل.

وأوضح سلامة أن الخطة تتمثل في وقف إطلاق النار، خلال عيد الأضحى كخطوة أولى، ثم اجتماع دولي بمشاركة الدول ذات الصلة، يعقبه آخر للأطراف الليبية.

ومنذ عام 2011، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة والوفاق وحفتر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.