أول مولود بالمشاعر المقدسة لحج هذا العام بمستشفى منى الوادي

هيفاء الأمير

شهدت المشاعر المقدسة أول حالة ولادة لحاجة من الجنسية الباكستانية في تمام الساعة 10.33 تبلغ من العمر 35 عاما في يوم التروية حيث أوضح ذلك مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج التنفيذية الدكتور وائل مطير ث مشيرا بأن حالة الولادة كانت طبيعية والحمد لله وذلك بفضل الله ثم بدعم ولاة أمرنا حفظهم الله في تهيئة جميع سبل الراحة للحجيج وبفضل هذه الامكانيات تم استقبال الحاجة وهي في ألم المخاض وتمت ولادتها حيث يوجد بالمستشفى غرفة ولادة مجهزة بكامل التجهيزات والتي يسرت على الحاجة ولادتها.

من جهته أوضح مدير المستشفى الدكتور ضيف الله الشهري بأن فريق من الأطباء والتمريض بالمستشفى باشروا حالة الام منذ شعورها بعملية المخاض مشيراً بأن حالة الطفل ولله الحمد جيدة وبصحة سليمة.

فيما قدم والد الطفل محمد أسلم شكره لحكومة المملكة ووزارة الصحة على ما وجدته زوجته من رعاية صحية وطبية منذ دخولها المستشفى حتى عملية الولادة وهذا يؤكد مدى الاهتمام الذي يجده ضيوف الرحمن منذ أن تطأ قدمهم أرض المملكة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أن يقضوا فريضة حجهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان.