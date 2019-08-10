أصغر حاج.. الطفل “عرفات” ضمن مصعدي الصحة في عرفات

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:

صعدت قافلة وزارة الصحة طفلا صوماليا صغيرا إلى مشعر عرفات، تلبية لرغبة والدته، رغم أنه يعاني من مرض في القلب.

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الطفل الصومالي يدعى “عرفات”، يبلغ من العمر 4 سنوات، ويعد أصغر حاج تم تصعيده ضمن قافلة الصحة التي نقلت الحجاج المنومين في مستشفيات الصحة بمكة المكرمة، ومشعر منى، إلى مشعر عرفات.

ويعاني الطفل الذي تم نقله من مستشفى الأطفال بمكة ترافقه والدته من مرض وضعف في القلب، والتي استوجب الاعتماد على التنفس الصناعي من خلال أنبوبة الأوكسجين.