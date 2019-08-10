- 1/2
- 2/2
الان تتابع أصغر حاج.. الطفل “عرفات” ضمن مصعدي الصحة في عرفات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365:
صعدت قافلة وزارة الصحة طفلا صوماليا صغيرا إلى مشعر عرفات، تلبية لرغبة والدته، رغم أنه يعاني من مرض في القلب.
الطفل الصومالي يدعى “عرفات”، يبلغ من العمر 4 سنوات، ويعد أصغر حاج تم تصعيده ضمن قافلة الصحة التي نقلت الحجاج المنومين في مستشفيات الصحة بمكة المكرمة، ومشعر منى، إلى مشعر عرفات.
ويعاني الطفل الذي تم نقله من مستشفى الأطفال بمكة ترافقه والدته من مرض وضعف في القلب، والتي استوجب الاعتماد على التنفس الصناعي من خلال أنبوبة الأوكسجين.
كانت هذه تفاصيل خبر أصغر حاج.. الطفل “عرفات” ضمن مصعدي الصحة في عرفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.