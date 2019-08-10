شكرا لقرائتكم البحرين تحذر من استمرار المواجهات المسلحة في عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - «الحياة» | منذ ساعتين في 10 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 10 أغسطس 2019 / 17:30

أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين عن قلقها الشديد إزاء تطورات الأحداث في مدينة عدن في اليمن، محذرةً من أن استمرار المواجهات المسلحة من شأنه عرقلة الجهود الهادفة نحو التوصل إلى الحل السلمي المنشود.



وشددت على ضرورة تمسك الأطراف كافة بالتهدئة وعدم التصعيد، وتوحيد الجهود من أجل التصدي لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وكل الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار اليمن.