شكرا لقرائتكم 100 مرشح للانتخابات الرئاسية التونسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 10 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 10 أغسطس 2019 / 17:07

قدم 98 مرشحاً ملفاتهم للانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة المقررة في أيلول (سبتمبر)، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غلق باب الترشيحات أمس الجمعة.



وتقدم 42 مرشحاً أمس وأودعوا ملفاتهم في آخر أيام الآجال المحددة وتم غلق باب قبول الترشيحات، بحسب ما أفاد المكتب الاعلامي للهيئة وكالة "فرانس برس". وتعلن الهيئة في 31 آب (أغسطس) الجاري القائمة النهائية للمقبولين بعد درس ملفاتهم.

وقدمت صباح أمس ترشيحات كل من رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو الذي رشحته "حركة النهضة"، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزبه "تحيا تونس".

وأكد الشاهد في تصريحات للصحافيين اثر تقديم ملفه، أنه لن يقدم استقالته من الحكومة. وقال: "من يريد أن اقدم استقالتي يريد تأجيل الانتخابات، واستقالتي تعني استقالة الحكومة وهذا هروب من المسؤولية".

وقدم مورو (71 سنة) ترشحه يرافقه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مرتدياً لباس "الجبة" التونسية على عادته، وقال في تصريحات للصحافيين إن الهدف من الترشح "خدمة الوطن".

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وتولى مورو رئاسة البرلمان التونسي بالنيابة خلفا لمحمد الناصر الذي عين رئيساً موقتاً للبلاد اثر وفاة الباجي قايد السبسي في 25 تموز (يوليو) الماضي لتعلن هيئة الانتخابات لاحقاً تغييراً في روزنامة الاقتراع للانتخابات الرئاسية. ويعرف مورو باعتدال مواقفه داخل حركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية.

وقدم وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ترشحه مدعوماً من حزب "نداء تونس". وتردد كثيراً على السبسي قبل وفاته وهو من المرشحين البارزين لخلافته.

الى ذلك، أودع رجل الأعمال والاعلام والدعاية القوي نبيل القروي ملفه للانتخابات الرئاسية المبكرة رافعاً شعار الدفاع عن الفقراء على رغم أن القضاء وجه اليه تهماً بتبييض الأموال.

وحددت الحملة الانتخابية من 2 الى 13 ايلول، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 أيلول. وتعلن النتائج الاولية للانتخابات في 17 ايلول بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحافيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.

ولم يتم تحديد موعد الجولة الثانية التي يفترض أن تجري، إذا تطلب الأمر، قبل 3 تشرين الثاني (نوفمبر) بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.