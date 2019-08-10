شكرا لقرائتكم احتجاج جمهوري - ديموقراطي على محاولة ترامب الاقتطاع من موازنة الديبلوماسية الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 10 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 10 أغسطس 2019 / 15:10

حضّ الديموقراطيون والجمهوريون إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الامتناع عن اقتطاع 4 بلايين دولارات من الموازنة المخصّصة للديبلوماسية الأميركية والمساعدة الإنمائية.



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ووَرَدَ في رسالة أعدّها رؤساء لجنتَي الخارجية في مجلسَي النواب والشيوخ، وهم ديموقراطيان وجمهوريان: "هذه الأموال صوّت عليها الكونغرس وأُدرجت في قانون نشره الرئيس، بعد مفاوضات طويلة شارك فيها الحزبان. إنها أساسية لنشر زعامة الولايات المتحدة في العالم وحماية أمن الأميركيين. نحضّكم على تأمينها من دون إبطاء".

وأُثيرت مخاوف الكونغرس بعد توجيه المكتب المكلّف الموازنة في البيت الأبيض رسالة إلى وزارة الخارجية ووكالة التنمية الدولية (يو أس إيد)، يعلن فيها تجميداً فورياً للأموال المخصصة خلال السنة المالية الحالية (تنتهي في أيلول-سبتمبر) لبرامج، تشمل عمليات حفظ السلام والصحة ومكافحة المخدرات. وتطالب الرئاسة بتدقيق مفصّل في هذه الأموال التي لم تُنفق بعد، ما يهدّد بإلغائها.

وندّد أعضاء الكونغرس، الديموقراطيان روبرت ميننديز وإليوت إنغل والجمهوريان جيمس ريش ومايكل ماكول، في الرسالة بأي إلغاء للأموال، لافتين إلى أن ذلك "سيوازي اقتطاع أكثر من 4 بلايين دولار من الأموال الأساسية للسياسة الخارجية الأميركية". وحذروا من أن أي "محاولة لتجاوز أبسط حقوق الكونغرس" ستكون "في غير محلها" وستشكّل "سابقة" و"انتهاكاً مباشراً لمبدأ الفصل بين السلطات".

ونبّه الديموقراطيون إلى أن الأموال التي يسعى ترامب إلى تجميدها، تهدّد برامج مكافحة "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديموقراطية، كما تتضمّن نحو 140 مليون دولار لـ "يونيسيف" و150 مليون دولار لدعم حقوق الإنسان.