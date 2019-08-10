شكرا لقرائتكم مطهري: روحاني متردّد ويتيح التدخل في عمله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن – "الحياة" | منذ 3 ساعات في 10 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 10 أغسطس 2019 / 16:38

انتقد النائب الإيراني البارز علي مطهري أسلوب الرئيس حسن روحاني في ممارسة صلاحياته الدستورية، وعجزه عن منع تدخلات في عمله، معتبراً أن سلفه محمود أحمدي نجاد كان أكثر جرأة منه.



مطهري الذي كان نائباً لرئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني، ويُعتبر محافظاً معتدلاً، علّق على شكوى روحاني من قلّة صلاحياته الرئاسية، قائلاً إن ممارسة الصلاحيات الدستورية للرئيس "تعتمد على شخصية كل رئيس".

وأضاف في حديث لوكالة "فارس": "كان روحاني متردداً في تطبيق بعض صلاحياته الدستورية، فيما أن محمود أحمدي نجاد كان أكثر جرأة في استخدام سلطته القانونية". وتابع: "لدى رؤساء، مثل روحاني، تحفظات في استخدام سلطاتهم القانونية، فيما أن آخرين، مثل أحمدي نجاد، قد يتجاوزون سلطاتهم".

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ورأى مطهري أن روحاني يتيح لأفراد "غير مسؤولين" ومؤسّسات، التدخل في عمل الحكومة، واختيار وزراء، معتبراً أنه يتيح لآخرين سلطة اتخاذ قرارات في الملف الاقتصادي في البلاد.

وتابع أن روحاني، بوصفه رئيساً للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أذعن مرات لضغوط، ونادراً ما قاوم تدخلات خارجية في شؤون تنفيذية. وزاد أن الرئيس كان قادراً على تذكير المتدخلين بوجوب الامتناع عن ذلك.

ويرِد في المادة 113 من الدستور الإيراني: "بعد المرشد، إن رئيس الجمهورية هو أعلى مسؤول في البلاد، ومسؤول عن تنفيذ الدستور بوصفه رئاسة السلطة التنفيذية، في استثناء الأمور المتعلّقة مباشرة بالمرشد".

وتطرّق مطهري إلى تلك المادة، قائلاً إنها تنصّ على أن الرئيس مسؤول عن تطبيق الدستور، بمعنى أنه "يمكن أن ينبّه القضاء والبرلمان إلى حالات انتهاك الدستور". وأضاف: "آثر روحاني التزام الصمت، ولو في حالات تمنح الرئيس سلطة تحذير رئيسَي القضاء والبرلمان".