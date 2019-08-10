شكرا لقرائتكم عشرات القتلى بانفجار شاحنة صهريج في تنزانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيروبي - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 10 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 10 أغسطس 2019 / 15:09

قُتل 57 شخصاً اليوم السبت، في انفجار شاحنة صهريج قرب مدينة موروغورو التي تبعد نحو 200 كيلومتر غرب دار السلام، عاصمة تنزانيا.



وقال قائد في الشرطة: "حصل انفجار قوي أوقع 57 قتيلاً، معظمهم من سائقي دراجات نارية تعمل بالإجرة، هرعوا مع آخرين لجمع وقود كان يسيل من الصهريج، بعد تعطّله نتيجة حادث مرور".

وبعد انقلاب الشاحنة على الرصيف، هرع سائقو الدراجات النارية إلى مكان الحادث لسرقة الوقود المتسرّب، مع سكان في المدينة. ويبدو أن الوقود اشتعل نتيجة سيجارة، ما سبّب الانفجار.