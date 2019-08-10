شكرا لقرائتكم "مجلس التعاون" يدعو القوى المتصارعة في عدن إلى تغليب الحكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 10 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 10 أغسطس 2019 / 14:30

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني استمرار الصراع المسلح في عدن، ووصفه بأنه "جريمة مشينة تنتهك أواصر الأخوة والدين والقيم الأخلاقية والإنسانية، وتعرض حياة المدنيين إلى الخطر، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".



ودعا الزياني، القوى المتصارعة في عدن إلى "تغليب الحكمة والعقل ومراعاة المصالح العليا للشعب اليمني"، مؤكداً أن أعداء اليمن هم المستفيدون من هذا الصراع المؤسف، وقال إن "المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود القوى والمكونات اليمنية الحريصة على أمن اليمن واستقراره وسيادته، لدعم الحكومة الشرعية، واستكمال سيادة الدولة اليمنية على أراضيها كافة، والحفاظ عل الأمن والاستقرار في اليمن".