شكرا لقرائتكم سالفيني يستعجل انتخابات مبكرة في إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 10 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 10 أغسطس 2019 / 14:29

يجري وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي أطاح الائتلاف الشعبوي الحاكم، اجتماعات في محاولة لفرض انتخابات مبكرة في أسرع وقت.



ويجري سالفيني، زعيم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف، جولة بدأت على ساحل البحر الأدرياتيكي وتواصلت في منطقة بازيليكاتا، وفي صقلية غداً الأحد، مكرراً في كل محطة الرسالة ذاتها. وقال: "يجب إعادة الكلمة إلى الإيطاليين. إنه خيار شجاعة واتساق، ولكن أيضاً (خيار) كرامة".

وبعد إعلان إنهاء تحالفه مع حركة "النجوم الخمس" الخميس، اغتنم سالفيني فرصة اجتماع في بيسكارا، لدعوة النواب إلى التحرّك "والعودة إلى روما" لإسقاط الحكومة.

وعلى رغم أن البرلمان في عطلة، استُدعي جميع النواب المنتمين إلى "الرابطة" بعد غد الاثنين. في المقابل، يعتزم زعيم حركة "النجوم الخمس" لويجي دي مايو، الذي فوجئ بانقلاب حليفه السابق، حشد قواه الاثنين.

ويُفترض أن يلتقي رؤساء الكتل البرلمانية في مجلس الشيوخ الاثنين، لتحديد الجدول الزمني لأزمة تُعتبر سابقة. وقد يحدّد الاجتماع موعد استدعاء النواب وهل سيبدأ المجلس في استقبال رئيس الحكومة جيوسيبي كونتي، الذي طلب التحدّث أمام المجلس، أو في درس مذكرة لحجب الثقة قدّمتها "الرابطة" ضد كونتي.

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وأوردت وسائل إعلام إيطالية أن كونتي يريد أولاً المشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي تبدأ في 24 الشهر الجاري في فرنسا، واختيار المفوّض الأوروبي الإيطالي، الذي لم يعُد ملزماً بالتوافق في شأنه مع "الرابطة".

لكن مراقبين يميلون إلى الخيار الأول، أي استدعاء النواب وحلّ البرلمان بعد أيام، ما يتيح في ضوء المهل الإلزامية، إمكان تنظيم انتخابات مبكرة قبل أواخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، كما يطلب سالفيني.

ولا يزال موقف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا مجهولاً، علماً أنه يتمتع وحده بصلاحية حلّ البرلمان، بعد إجراء مشاورات مع رئيسَي غرفتَي السلطة التشريعية والقادة السياسيين، ثم الدعوة إلى انتخابات.

معلوم أن ماتاريلا يعارض تنظيم انتخابات في أيلول (سبتمبر) - تشرين الأول، خلال فترة يُفترض فيها بالحكومة إعداد موازنة العام المقبل، ومناقشتها مع الاتحاد الأوروبي وتبنّيها في البرلمان.

ولن يكون لدى حكومة تصريف أعمال الوزن الضروري للتفاوض مع بروكسيل، ما قد يلحق ضرراً بإيطاليا في الأسواق، في وقت ارتفعت العائدات على سندات الحكومة الإيطالية، بعد إعلان سالفيني انهيار الائتلاف الحكومي.