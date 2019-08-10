قتلى ومفقودون بإعصار في الصين

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محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 10 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 10 أغسطس 2019 / 14:07

قُتل 13 شخصاً واعتُبر 16 آخرون مفقودين، بعد انزلاق للتربة تلى مرور الإعصار "ليكيما" في شرق الصين.



وبثّ التلفزيون الرسمي الصيني أن الضحايا سقطوا في مقاطعة وينزهو التي ضربها الإعصار ليل الجمعة - السبت. وأضاف أن "أمطاراً غزيرة سبّبت انزلاقاً للتربة على جبل، ما أدى إلى انسداد مجرى نهر"، فشُكلت "بحيرة" غمرت مناطق واسعة وأوقعت الضحايا. وبثّ التلفزيون الرسمي الصيني أن الضحايا سقطوا في مقاطعة وينزهو التي ضربها الإعصار ليل الجمعة - السبت. وأضاف أن "أمطاراً غزيرة سبّبت انزلاقاً للتربة على جبل، ما أدى إلى انسداد مجرى نهر"، فشُكلت "بحيرة" غمرت مناطق واسعة وأوقعت الضحايا. وأُجلي مليون شخص مع اقتراب وصول الإعصار، نقل أكثر من مئة ألف منهم إلى ملاجئ.



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