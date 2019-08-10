مقتل جندي أمريكي في العراق

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد بيان لقوة المهام المشتركة لعملية "العزم الصلب"، بأن "مجندا أمريكيا قتل اليوم خلال مهمة لقوات الأمن العراقي بمحافظة نينوى بالعراق، حيث كان يقدم المشورة رفقة القوات العراقية ضمن عملية مخطط لها".
وأشار البيان إلى التحفظ عن هوية القتيل مؤقتا.
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