الخارجية اليمنية: المجلس الانتقالي الجنوبي انقلب على المؤسسات الشرعية

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ودعت الداخلية اليمنية، أمس الجمعة، المدنيين إلى التزام منازلهم والابتعاد عن مواقع المواجهات الدائرة بين الجيش وقوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، في العاصمة المؤقتة عدن.
قلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض وعدن، عن مصدر مسؤول في الداخلية، التأكيد "أن الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية لن تتهاون في أداء واجبها بحماية المدنيين والممتلكات وتوفير الأمن والاستقرار في عدن".
© REUTERS / Mohamed Al-Sayaghi
وجدد المصدر، دعوة "الجماعات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون إلى تحكيم العقل والانسحاب من الشوارع وإيقاف العبث بأرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة وإقلاق السكينة".
في سياق متصل، أفادت مصادر لوكالة "سبوتنيك" بأن شخصيات اجتماعية تبذل جهوداً لإعلان هدنة بين قوات الحكومة الشرعية والتشكيلات العسكرية للمجلس الانتقالي لمدة خمسة أيام، مراعاة لعيد الأضحى.
ووفق المصادر، فإنه لم يصدر أي رد من الطرفين بشأن مقترح إعلان الهدنة.
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