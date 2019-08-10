الشيخ محمد بن زايد يتباحث هاتفيا مع بوريس جونسون

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ابوظبي: بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون في مكالمة هاتفية العلاقات بين البلدين، بحسب بيان.

وقال البيان أن الشيخ محمد قام بتهنئة جونسون بتوليه منصبه، وأكد حرص أبو ظبي على "تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع بريطانيا الصديقة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين".

وبحسب البيان فإن الرجلين "تبادلا وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ..واستعرضا آخر المستجدات والتطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة بشأن احتواء تداعياتها".