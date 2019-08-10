دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تطلق الثيم المظلم لتطبيق Apple Music على منصة الأندوريد ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة ابل تحديث جديد لتطبيق Apple Music على منصة الأندوريد يأتي للمستخدمين بميزة الثيم المظلم قبل إطلاق الميزة الجديدة لمستخدمي التطبيق على منصة iOS.

كانت شركة ابل قد أعلنت عن خططها لدعم تطبيق Apple Music بميزة الثيم المظلم خلال الإعلان عن تحديث iOS 13 في مؤتمر المطوريين، واليوم يحظى مستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد بهذه الميزة الجديدة قبل أن تتوفر لمستخدمي iOS.

ومن المقرر أن تظهر واجهة تطبيق Apple Music باللون الأسود، أيضاً يمكن تثبيت هذا الثيم بشكل دائم من خلال إعدادات التطبيق، كما يمكن لهذا الثيم أن يدعم توفير شحن البطارية.

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كما يأتي هذا التحديث بميزة جديدة تتيح مزامنة كلمات الأغاني بشكل دقيق مع تشغيل الأغاني، والتي يتم تمريرها في واجهة التطبيق بشكل تلقائي.

ومن المقرر أن تتوفر هذه المميزات لمستخدمي منصة iOS مع إطلاق الإصدار الثابت من تحديث iOS 13 لاحقاً هذا العام، بينما تتوفر الآن بشكل تدرجي لمستخدمي تطبيق الأندوريد في جميع أنحاء العالم.

المصدر

هذا الموضوع ابل تطلق الثيم المظلم لتطبيق Apple Music على منصة الأندوريد ظهر على التقنية بلا حدود.