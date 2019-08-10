شكرا لقرائتكم خبر عن «المسند»: هذه مواقيت صلاة عيد الأضحى في مختلف مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبدالله المسند، قائمة توضح مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك، غداً الأحد، في عدة مدن ومحافظات بالمملكة.

وأبان المسند في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن المواقيت المذكورة تقريبية ومعدة وفقاً لتقويم أم القرى.

ووفق التقويم الذي نشره المسند يكون توقيت صلاة العيد في مكة 6:12، والمدينة المنورة 6:09، والرياض 5:40، وجدة 6:15، والدمام 5:24 من صباح الأحد العاشر من ذي الحجة 1440هـ.

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