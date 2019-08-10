- 1/2
- 2/2
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
ويضم "مثلث الموت"، مناطق "اللطامنة، كفرزيتا، قرية الهبيس"، بحسب الخبير العسكري السوري، الذي أشار إلى اعتماد الإرهابيين على هذه المناطق قبل تحريرها، أمس الجمعة، في الهجوم على المناطق الأمنة في ريف حماه الجنوبي والشمالي والغربي.
وأضاف تركي صقر: "التنظيمات الإرهابية تحاول رفع معنويات عناصرها من خلال الهجوم على مواقع الجيش السوري".
وتابع: "تقوم بذلك بعد فقدانهم المواقع الاستراتيجية المهمة المعروفة بمثلث الموت، كاشفا عن اكتمال استعداد الجيش السوري لاتخاذ خطوة جديدة تتمثل في التقدم داخل حدود إدلب".
كانت هذه تفاصيل خبر خبير عسكري: الجيش السوري يوجع الإرهابيين بالسيطرة على "مثلث الموت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.