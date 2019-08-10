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© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
بدورها، قالت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي إن "الانفجار وقع أمام سوق أركان ماركت للمواد الغذائية في منطقة الهواري غرب بنغازي".
وتشهد ليبيا منذ أبريل/ نيسان الماضي اشتباكات مسلحة بين قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في مناطق متفرقة بضواحي طرابلس، حيث قُتل أكثر من 1100 مدني وعسكري، حتى الآن، بينما جرح الآلاف إلى جانب نزوح الآلاف من العائلات.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: قتلى في تفجير قرب مجمع تجاري في بنغازي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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