دبي - بواسطة محمد فارس سلسلة مراجعات حلول المنزل الذكي (3): نظام المعطر المنزلي الأوتوماتيكي Zephyr © Tech World قدمت بواسطة

استكمالا لهذة السلسلة من المراجعات لأنظمة ومنتجات المنزل الذكي، نتناول في هذا المقال تجربة لمنتج جديد هو نظام Zephyr Fresh الأوتوماتيكي لتعطير المنزل باستخدام الزيوت المعطرة.

نظام لتوزيع الزيوت العطرية بمزايا اضافية

لا يختلف مفهوم نظام Zephyr كثيرا عن فكرة أجهزة استخلاص وتوزيع الزويت العطرية الكهربائية التقليدية المألوفة. تقوم فكرة هذة الأجهزة جميعا على تسخين وتبخير الزيوت العطرية المتطايرة لنشر رائحة عطرية محببة في المنزل. من قاموا بتجربة تلك الأجهزة الكهربائية خاصة الكبيرة والاحترافية منها يدركون جيدا جودتها في نشر رائحة عطرية كثيفة في وقت مختصر. ولكن يقدم Zephyr بعض المزايا المضافة التي تجعله نظام متكامل يمكن استخدامه للمنزل بالكامل وكذلك تحقق له امكانية وصف النظام بـ”الذكي”.

لتحقيق الاستفادة الفعلية من هذا النظام ستحتاج إلى نظام تهوية، نظام تكييف أو نظام تدفئة مركزي يصل إلى جميع الغرف في المنزل أو مكان العمل الذي ترغب بتعطيره. يقوم Zephyr بنفث البخار المعطر بقوة أكثر مما اعتدته مع أجهزة المعطرات الزيتية التقليدية، وتم تزويده بأنبوب توصيل مع وصلات معدنية تتيح توصيل النظام بنظام التهوية مركزي الموجودفي المنزل أو المكان المراد استخدامه به، وبالتالي يمكن وضع الجهاز في مكان خفي والتحكم به عن بعد من خلال تطبيق خاص به على الهاتف المحمول، ويتم تبخير العطور الزيتية مباشرة الى المنزل كاملا من خلال نظام التهوية الداخلي.

اتصال بالإنترنت وتحكم لاسلكي كامل

بعد تركيب وحدة Zephyr ستتمكن من تحميل التطبيق الخاص بالنظام عبر متجر تطبيقات App Store أو Google Play. تجربتنا للتطبيق جاءت سلسة، الخيارات واضحة وبسيطة وتتيح لك التحكم في مستوى العطر في المنزل، أوقات التشغيل التلقائية بحيث يعمل الجهاز تلقائيا في أوقات محددة من اليوم بصفة يومية ليبقى رائحة المنزل دائما متجددة. يمكنك أيضا ضبط هذة الاعدادات من خلال واجهة الجهاز نفسه، وان كان التحكم من خلال التطبيق أكثر سهولة وأكثر عملية إذا ما تم تنصيب النظام في مكان خفي أو خارج المنزل.

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التجربة العامة: فكرة ممتازة اذا ما كنت تمتلك التجهيزات المناسبة

يتوفر نظام Zephyr بسعر 250 دولار أمريكي، ويأتي مصحوبا بزجاجتين للعطر الزيتي مجانا. وتهدف الشركة الى تسويق اشتراكات شهرية تبلغ قيمتها 19 دولار أمريكي لتقوم الشركة يتزويدك بالعطور المختلفة بشكل مستمر بصفة شهرية. لمن يحبون الروائح العطرية المتجددة داخل منازلهم فكرة هذا النظام بسيطة وممتازة والسعر على المدى البعيد سيكون كذلك ملائم خاصة وانه في تجربتنا فإنه يمكنك استخدام أي منتج من منتجات العطور الزيتية المختلفة، والتي يمكنك شرائها بأسعار منخفضة من العديد من المتاجر المحلية. لن تحتاج لشئ سوى ضبط التطبيق وتعبئة زجاجة العطر على فترات متباعدة.

ولكن تبقى العقبة الرئيسية هنا هي أن النظام ليس له قيمة فعلية اذا لم تكن تمتلك نظام تهوية أو تكييف مركزي متصل بجميع الغرف في منزلك أو مكان العمل الذي ترغب باستخدام النظام به. في تلك الحالة تصبح تكلفة النظام غير مجدية لأن توزيع العطر لن يعمل بنفس الكفاءة.

التدوينة سلسلة مراجعات حلول المنزل الذكي (3): نظام المعطر المنزلي الأوتوماتيكي Zephyr ظهرت أولاً على عالم التقنية.