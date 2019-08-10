دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق Wake Lock Revamp الجديد يعمل على زيادة أداء جهازك الأندرويد © Tech World قدمت بواسطة

Wake Lock Revamp هو تطبيق يسمح لك بزيادة أداء الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

وذلك من خلال العمل يدويًا على العديد من المعلمات التي تؤثر على توفير الطاقة في الجهاز. كذلك عن طريق منع المُكوّنات من الاستمرار في وضع الاستعداد.

على سبيل المثال، يتيح لك هذا التطبيق إجبار مدير الطاقة “PowerManager” على إبقاء الشاشة في حالة سطوع قصوى أو في وضع مخفف.

أو الحفاظ على وحدة المعالجة المركزية نشطة حتى في وضع الاستعداد بهدف تسريع إيقاظ الجهاز والقيام بالمهام.

كذلك ضمان إبقاء تشغيل الـ Wi-Fi في وضع الأداء الكامل، وتجاهل تدابير توفير الطاقة إذا كانت تسبب مشاكل.

من ناحيته أيضًا، تسمح لك واجهة التطبيق بتنشيط أو إلغاء تنشيط الخيارات المختلفة بشكل فردي.

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وهو ما يتيح يتيح للمستخدم إمكانية إيجاد التوازن الصحيح بين الأداء والحكم الذاتي.

ويمكنك أيضًا تمكين التطبيق أو تعطيله في أي وقت من الواجهة وإيقاف التطبيق مباشرة من لوحة الإشعارات.

توافر وتحميل التطبيق

أخيرًا، يتوفر تطبيق Wake Lock Revamp لنظام تشغيل أندرويد مجانًا مع عمليات شراء اختيارية بالداخل، على أن يدعم إصدار نظام أندرويد 4.1 فأحدث.

كما يمكن تحميل التطبيق الجديد من هنا.

التدوينة تطبيق Wake Lock Revamp الجديد يعمل على زيادة أداء جهازك الأندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.