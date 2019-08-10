إيران تعلن عن منظومة دفاع صاروخية "مطورة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-https://ar.mehrnews.com/ إيران أطلق على المنظومة الجديدة اسم "فلق".

ويأتي الإعلان في وقت تتزايد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي العام الماضي.

وكانت إيران أسقطت طائرة استطلاع أميركية مسيرة في مياه الخليج بصاروخ سطح جو في يونيو المنصرم. وتقول طهران إن الطائرة المسيرة كانت تحلق فوق أراضيها، لكن واشنطن قالت إنها كانت في المجال الجوي الدولي.

وعرض التلفزيون الإيراني لقطات لمنظومة "فلق" وهي مركبة رادار متنقلة قال التلفزيون إنها نسخة متطورة من منظومة "جاما" التي قال خبراء عسكريون إنها روسية الأصل.

ويقول محللون عسكريون غربيون إن إيران عادة ما تبالغ في قدرات أسلحتها.

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مقدم من:-

Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي هواوي تكشف عن نظام تشغيل جديد لهواتفها النقالة لمنافسة أندرويد قدم عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي" المهدد بخسارة نظام أندرويد بسبب العقوبات الأميركية، الجمعة نظام تشغيل جديدا تجهز به هواتفه النقالة. والنظام الذي أطلق عليه اسم "هارمونيوس" قدمه المدير التنفيذي ريتشارد يو خلال مؤتمر لهواوي في دونغقوان (جنوب الصين). وقال "نريد أن نجلب مزيدا من التناغم إلى العالم" في حين وضعت هواوي على القائمة السوداء الأميركية للاشتباه بتجسسها لصالح بكين. ووجدت هواوي، ثاني مجموعة للهواتف الذكية في العالم، نفسها في أيار/مايو في خضم الحرب التجارية بين بكين وواشنطن على خلفية المنافسة التكنولوجية. وتسعى هواوي منذ 2012 الى أن يكون لها نظام تشغيل خاص بها. للمزيد على يورونيوز: "هواوي للبحوث" في الولايات المتحدة الأميركية تبدأ بتسريح موظفين إمارة موناكو أول دولة في أوروبا تدشن خدمة 5G الصينية رغم المخاوف الأمنية الأميركية سامسونغ تشعل فتيل حرب الهواتف الذكية بهاتفها الجديد "نوت 10" وأدرجت مجموعة هواوي الرائدة في شبكة الجيل الخامس من الإنترنت (5جي) على قائمة ادارة ترامب السوداء للاشتباه بتسهيل عمليات تجسس للاستخبارات الصينية وهو ما تنفيه بشدة. ونددت الصين الخميس بالقواعد الجديدة التي أعلنتها واشنطن مساء الأربعاء والتي تحظر على عملاق التكنولوجيا "هواوي" وشركات صينية أخرى توقيع عقود في الأسواق الأميركية، واتهمت واشنطن بـ"التعسف في استخدام السلطة". وستمنع هذه القواعد الموقتة على أي وكالة اتحادية اميركية الحصول على معدات اتصالات أو تكنولوجيا من تلك الشركات الصينية بدءاً من 13 آب/أغسطس. وتواجه هواوي أيضاً الحظر المفروض على الشركات الأميركية لبيعها معدات تكنولوجية. ومن المتوقع أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ في منتصف الشهر الجاري. وأعلنت هواوي أنّها ستطعن بهذه التدابير أمام المحكمة الأميركية العليا. Euronews (Ar)

الهند تخفف القيود في كشمير من أجل صلاة الجمعة وباكستان تعلّق خدمة القطارات خففت السلطات الهندية القيود في ولاية جامو و كشمير ذات الأغلبية المسلمة حتى يتسنى للمسلمين أداء صلاة الجمعة اليوم فيما أحبط تعليق الاتصالات في المنطقة المستمر منذ خمسة أيام الاحتجاجات المطالبة بإلغاء الوضع الخاص للمنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا. وفي مسعى لإحكام قبضتها على الإقليم المتنازع عليه، ألغت الحكومة الهندية هذا الأسبوع حق الولاية في صياغة قوانينها الخاصة وسمحت لغير المقيمين بشراء ممتلكات هناك. ومنذ تعليق عمل شبكات الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت يوم الأحد الماضي، اعتقلت السلطات 300 قيادي على الأقل وحظرت التجمعات العامة، الأمر الذي ألزم الناس منازلهم فعليا لمنع الاحتجاجات في المنطقة. وتوافد الناس على المساجد اليوم الجمعة في سريناجار وجامو لأداء الصلاة وتحدث البعض عن مواجهة صعوبات في الوصول إلى الأماكن التي ظلت بعض القيود قائمة فيها. كما أُعيدت بعض أنظمة الاتصالات جزئيا في المنطقة اليوم وأعيد فتح المدارس في عدة مناطق، ومع ذلك ظلت الأسواق خالية من الناس. وكانت الحكومة الهندية ألغت يوم الاثنين الماضي الوضع الخاص لإقليم كشمير في مسعى لدمج منطقتها الوحيدة ذات الأغلبية المسلمة مع بقية أجزاء البلاد، وفي أكبر تحرك بشأن الإقليم منذ نحو سبعين عاما. وقال وزير الداخلية أميت شاه أمام البرلمان إن الحكومة الاتحادية ستلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها وتتيح لولاية جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند وضع قوانينها الخاصة. وأضاف "سيتم تطبيق الدستور بأكمله على ولاية جامو وكشمير" مما ينهي حقوق الولاية في وضع قوانين خاصة بها. وأقر الرئيس الهندي في أمر لاحق التغييرات التي أجرتها الحكومة. باكستان تعلق خدمة القطارات ومن ناحيتها، أعلنت باكستان اليوم أنها ستعلق آخر خطوط القطارات إلى الهند بعد أن ألغت نيودلهي الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير الذي يطالب البلدان بالسيادة عليه. وقال وزير السكك الحديدية الباكستاني شيخ رشيد للصحفيين "قررنا وقف خدمة تهر إكسبرس أيضا" في إشارة إلى الخدمة الأسبوعية بين بلدتي خوكرابار في باكستان وموناباو في الهند. وقال "لن يسير أي قطار بين باكستان والهند ما دمتُ وزيرا للسكك الحديدية". للمزيد في "يورونيوز": الهند تلغي وضع كشمير الخاص وسط اعتراضات المعارضة وباكستان الهند تستدعي سفيرها لدى باكستان وتتوعد بالرد على هجوم كشمير آلاف الهنود يفرون من كشمير العلاقات الدبلوماسية جاء ذلك بعد يومين من إعلان باكستان عزمها تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية وتجميد التجارة الثنائية مع الهند بعدما ألغت نيودلهي الوضع الخاص بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين. وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على كامل أراضي منطقة كشمير التي تقطنها أغلبية مسلمة لكن يسيطر كل من البلدين على جزء منها فقط. وألغت الهند هذا الأسبوع بندا دستوريا متعلقا بولاية جامو وكشمير، التي لطالما كانت بؤرة للنزاع في العلاقات مع باكستان، كان يتيح لها سن قوانينها الخاصة. ولم يرد متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على طلب للتعقيب. وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي مخاطبا أعضاء البرلمان إن العلاقات التجارية الثنائية مع الهند "عُلقت بشكل فوري". وخاض البلدان حربين على الإقليم واقتربا من خوض ثالثة هذا العام بعد أن نفذت جماعة متشددة متمركزة في باكستان تفجيرا بسيارة ملغومة أودى بحياة عشرات من أفراد القوات الهندية. Euronews (Ar)

شاهد: العراقي جيمي الداوود يروي قصته بنفسه قبل وفاته وكيف رحلته أميركا قسرا إلى العراق توفي جيمي الداوود عن عمر 41 عاما يوم الثلاثاء في العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما تقوله منظمة الحريات المدنية الأمريكية، بعد شهور قليلة من ترحيله من قبل السلطات الأمريكية في إطار الإجراءات التعسفية التي تتخذها إدارة الرئيس ترامب في مواجهة الهجرة غير الشرعية . ولد الداوود في مخيم للاجئين في اليونان لعائلة عراقية مسيحية من أصول كلدانية، وعاش في الولايات المتحدة منذ أن كان عمره ستة أشهر، وهو لا يتكلم اللغة العربية ولا يفهمها، ولم يزر العراق يوما في حياته. الوكالة الفدرالية لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة الأمريكية ICE التابعة لوزارة الأمن الداخلي قالت في رد على الحادثة "إن الداوود يملك سجلا إجراميا حافلا" بذريعة تعرضه لأكثر من 20 حكما قضائيا بين عامي 1998 و 2017، اثنان منهما يقضيان بترحيله من البلاد. كما نقل موقع بوليتيكو. الفيديو التقطه محامي الداوود إدوارد باجوكا تم تصويره بعد ترحيله بأسابيع قليلة، كان أثناء ذلك الوقت مشردا في شوارع بغداد بلا مأوى أو طعام ولا دواء، وهو ما تسبب بموته، فالداوود مصاب بمرض السكري وهو بحاجة مستمرة لجرعات منتظمة من الأنسولين. باجوكا قال على حسابه الرسمي على فيسبوك بأن الداوود كان يعاني الفصام ومشكلات نفسية أخرى. ترحيل قسري وكان كبير مسؤولي إدارة ترامب في مصلحة المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، كين كوتشينيلي قد قال الشهر الماضي إن لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة أوامر بترحيل وطرد حوالي مليون مهاجر يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني. وبحسب موقع بوليتيكو، أرغمت إدارة ترامب أكثر من ألف شخص عراقي، على الرحيل إلى العراق، بينهم عراقيون من الطائفة الكاثوليكية الكلدانية المستهدفة من قبل تنظيم الدولة الإسلامية داعش، بحسب الموقع. وبحسب الجمعية الكلدانية في ميتشيغان يوجد أكثر من 160 ألف شخص ينتمون للطائفية الكلدانية الكاثوليكية في الولاية، وترحيلهم إلى العراق يعد بمثابة خيبة أمل لهم خاصة أن الكثير منهم كان مؤيدا للرئيس الأميركي في حملته الانتخابية عام 2016. للمزيد على يورونيوز: إداراة ترامب تمدد فترة الحماية المؤقتة لنحو 7 آلاف سوري على أراضيها إدارة ترامب بصدد إيقاف برنامج لم شمل أسر اللاجئين بأمريكا Euronews (Ar) Advertisements 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO فيديو: إيران تكشف عن منظومة دفاع صاروخية جديدة ومطورة محلياً Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

لكن المخاوف بشأن برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية ساهم في انسحاب واشنطن العام الماضي من الاتفاق الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية في عام 2015، ويهدف للحد من طموحاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد قوله: "المنظومة لها قدرات عالية وقادرة على كشف كل أنواع صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

وذكرت الوكالة، نقلا عن صباحي فرد، أن منظومة فلق عبارة عن نسخة مطورة محليا من منظومة كانت خارج الخدمة لوقت طويل. ولم يذكر صباحي فرد بلد منشأ المنظومة.