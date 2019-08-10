داخلية غزة: معبر رفح مغلق بالاتجاهين خلال عيد الأضحى

غزة /محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، أن السلطات المصرية ستغلق معبر رفح البري، الأحد، في كلا الاتجاهين، بمناسبة عيد الأضحى.

وقالت الداخلية، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "إن معبر رفح البري سيكون مغلقاً في الاتجاهين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك".

ويحل عيد الأضحى يوم الأحد وينتهي مساء الأربعاء 14 أغسطس/ أب الجاري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.