مقتل مدني وإصابة 6 في انفجار بأعزاز السورية

أعزاز/ الخليج 365

قتل مدني وأصيب 6 آخرون في انفجار عبوة ناسفة مزروعة بدراجة نارية، في مدينة أعزاز بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وذكر مراسل الخليج 365، السبت، نقلا عن مصادر محلية، أن الانفجار أودى بحياة مدني، فضلا عن إصابة 6 آخرين، وفق معلومات أولية.

كما تسبب الانفجار في إلحاق أضرار بالمحال التجارية المجاورة، فيما هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق الناجم عن الإنفجار.

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وجرى نقل المصابين إلى المشافي في المنطقة، في حين اتخذت فرق الأمن تدابير أمنية في موقع الحادث.

وترجح وحدات الأمن احتمال وقوف تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي وراء الهجوم.

وينفذ عناصر التنظيم الذين يتسللون إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية، انطلاقا من منبج، تفجيرات ضد المدنيين في تجمعات سكنية، بين الفينة والأخرى.



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