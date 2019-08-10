صحيفة الخليج الالكترونية هطلت مساء اليوم، أمطار رعدية غزيرة على المشاعر المقدسة ، شملت منى وعرفات ومزدلفة، ارتوت على إثرها الأرض ومازالت الأمطار مستمرة . جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الآن.. #أمطار_رعدية غزيرة على #المشاعر_المقدسة بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.