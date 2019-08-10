وزارة_الصحة تشدد على استخدام أدوات الحلاقة الخاصة للحماية من الأمراض

الخليج - واس

حذّرت وزارة الصحة ضيوف الرحمن من استخدام أمواس الحلاقة التي تستخدم أكثر من مرة أو تلك التي استخدمها غيرهم, وذلك للحد من انتقال بعض الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الدم من أخطرها فيروسات التهاب الكبد من نوع “ب” و”ج”.

ودعت “الصحة” حجاج بيت الله الحرام إلى استعمال أدواتهم الشخصية مثل الموس أو الشفرة لمرة واحدة، ثم يرمي في مكان مخصص، أو اختيار الحلاق المصرح له فقط وتذكيره بغسل يديه جيدًا بالماء والصابون قبل الحلاقة أو التقصير، واستخدام الأمواس ذات المقبض فقط التي تستعمل لمرة واحدة، إضافة إلى تجنب المشاركة في استخدام أي أنواع أخرى، بما في ذلك مقابض الأمواس التي يجري تغيير شفرة الحلاقة بعد كل زبون وتجنب مشاركة الآخرين نهائيًا في الأدوات الأخرى كأدوات إزالة بقايا الشعر أو قطع الاسفنج أو استخدام ما يَّسمّى بالشبة.

ونبّهت “الصحة” إلى أن استخدام أدوات الحلاقة الخاصة بالحاج أو المعتمر هي الطريقة الأمثل للحماية من الأمراض المعدية.