رغم وفاة والدتها.. موظفة سعودية تواصل عملها في الحج بمستشفى النور التخصصي

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- ناصر السلمي

أدهشت موظفة سعودية، تعمل في قسم شؤون المرضى بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، زملاءها في العمل، عندما علموا أنها واصلت عملها حب في خدمة ضيوف الرحمن، رغم وفاة والدتها في أول أيام مرابطة الحج، قبل نحو خمسة أيام.

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وضربت الموظفة حنان هوساوي، أروع الأمثلة في حب العمل والإخلاص فيه، وهي تتغلب على مشاعرها رغم حجم الفقد، وتقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، ثم تعود آخر النهار لمنزلها مشاطرة أشقائها ألم فقدان والدتهم.

وقالت “هوساوي”، إنها تعمل في الصحة منذ عشرين عامًا، وجميعها في مكة المكرمة، مشيرة إلى أن جميع سنوات عملها كانت تشارك فيها في مرابطات الحج وتقدم الخدمة للمرضى من ضيوف الرحمن، حيث أصبحت افتخر بالسنوات التي قضيتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وبيّنت “هوساوي”، أنها عندما تلقت نبأ وفاة والدتها كانت في أول يوم من المرابطة، وقد رضيت بقدر الله، وقررت مواصلة عملي في قسم شؤون المرضى بمستشفى النور التخصصي، رغبة مني في أن لا ينقطع عملي الذي بقيت عليه منذ تعييني في الصحة، سائلة الله أن يتغمد والدتها بواسع رحمته ويدخلها جنات النعيم.