الان تتابع أمستردام تشهد ظاهرة الشاهقة المائية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أمستردام - وكالات - الخليج 365
أظهرت لقطات مصورة، التقطها شاهد، أن العاصمة الهولندية أمستردام شهدت أمس الجمعة (9 أغسطس آب) ما يعرف باسم ظاهرة الشاهقة المائية، وهي عبارة عن دوامة من الرياح والماء.
وذكر المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية أن العواصف الرعدية التي هبت على مدينة أمستردام كانت السبب في هذه الدوامة القوية.
ولم ترد تقارير عن سقوط أي مصابين جراء هذه الظاهرة، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى وقوع بعض الأضرار الطفيفة.
وتوقع المعهد، على حسابه في تويتر، استمرار هبوب الرياح العاتية في أنحاء هولندا على مدار اليوم السبت (10 أغسطس آب).
كانت هذه تفاصيل خبر أمستردام تشهد ظاهرة الشاهقة المائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.