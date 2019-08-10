اخبار الخليج

أمستردام تشهد ظاهرة الشاهقة المائية

0 نشر
mustafa aljarhi 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع أمستردام تشهد ظاهرة الشاهقة المائية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أمستردام - وكالات - الخليج 365

أظهرت لقطات مصورة، التقطها شاهد، أن العاصمة الهولندية أمستردام شهدت أمس الجمعة (9 أغسطس آب) ما يعرف باسم ظاهرة الشاهقة المائية، وهي عبارة عن دوامة من الرياح والماء.

Advertisements

وذكر المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية أن العواصف الرعدية التي هبت على مدينة أمستردام كانت السبب في هذه الدوامة القوية.

ولم ترد تقارير عن سقوط أي مصابين جراء هذه الظاهرة، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى وقوع بعض الأضرار الطفيفة.

وتوقع المعهد، على حسابه في تويتر، استمرار هبوب الرياح العاتية في أنحاء هولندا على مدار اليوم السبت (10 أغسطس آب).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمستردام تشهد ظاهرة الشاهقة المائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا