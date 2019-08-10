أمستردام تشهد ظاهرة الشاهقة المائية

جدة - عمرو شويل أمستردام - وكالات - الخليج 365

أظهرت لقطات مصورة، التقطها شاهد، أن العاصمة الهولندية أمستردام شهدت أمس الجمعة (9 أغسطس آب) ما يعرف باسم ظاهرة الشاهقة المائية، وهي عبارة عن دوامة من الرياح والماء.

Advertisements

وذكر المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية أن العواصف الرعدية التي هبت على مدينة أمستردام كانت السبب في هذه الدوامة القوية.

ولم ترد تقارير عن سقوط أي مصابين جراء هذه الظاهرة، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى وقوع بعض الأضرار الطفيفة.

وتوقع المعهد، على حسابه في تويتر، استمرار هبوب الرياح العاتية في أنحاء هولندا على مدار اليوم السبت (10 أغسطس آب).