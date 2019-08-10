يسرا بالنقاب بصحبة إلهام شاهين وهالة سرحان في الحج

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

شاركت الفنانة إلهام شاهين صورة مع جمهورها، أثناء تأدية مناسك الحج، وبصحبتها كل من يسرا والإعلامية هالة سرحان.

وظهرت يسرا في الصورة وهي ترتدي النقاب الذي قامت برفعه لأعلى، ويبدو أنها اختارت أن ترتديه في تحركاتها بالمملكة العربية السعودية حتى لا يتعرف إليها الجمهور.

وهذا هو الظهور الأول ليسرا بعد انتهاء مراسم عزاء والدتها، وكذلك الجنازة.

Advertisements

واختارت يسرا أن تتوجه إلى الأراضي المقدسة من أجل أداء فريضة الحج بصحبة صديقاتها المقربات.

وكتبت إلهام شاهين تعليقًا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: “اللهمّ أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، من أجمل مكان بالدنيا لأداء مناسك الحج”.

يُذكر أنّ إلهام شاهين ساندت يسرا في محنتها بعد وفاة والدتها، ولم تتركها لحظة واحدة، وحاولت التخفيف عنها خصوصًا وأنّ يسرا فقدت أعصابها خلال العزاء، وانهارت من البكاء وكادت أن تسقط لولا وجود صديقتها إلهام شاهين إلى جوارها التي خففت عنها.

وكان عدد كبير من نجوم الفن قد حرصوا على تقديم واجب العزاء ليسرا في وفاة والدتها، وكذلك شاركوا في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.