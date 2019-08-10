قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر على لواء جديد للجيش اليمني في عدن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني في عدن لوكالة "سبوتنيك" إن قوات الحزام الأمني سيطرت على معسكر اللواء 39 مدرع في مديرية خور مكسر شرق عدن، عقب اشتباكات عنيفة وحصار مطبق على قواته.
© REUTERS / Fawaz Salman
ويعد اللواء 39 مدرع هو ثالث لواء للجيش اليمني يسقط بيد المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي سيطر الساعات الماضية على اللواءين الثالث والرابع حماية رئاسية.
وأفاد المصدر بأن عربات عسكرية سعودية وأخرى سودانية شوهدت تغادر قصر معاشيق في مديرية صيرة بعدن، متجهة إلى معسكر مقر التحالف العربي في البريقة غرب عدن.
وسقط عشرات القتلى والجرحى إثر اشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدد من مناطق عدن، منذ بدء الاشتباكات الأربعاء الماضي، عقب تشييع جثمان قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير المشالي اليافعي "أبو اليمامة" وآخرين في قصف تبنته جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة، استهدف حفلاً في معسكر الجلاء بمديرية البريقة غرب عدن، الذي أسفر عن مقتل 36 عسكرياً.
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